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سوريا الديمقراطية: تركيا تقف خلف تفجيرات تل أبيض

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:25 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى، أن الانفجار الذى وقع فى مدينة تل أبيض، قبل قليل، وقع بحى يعيش به الأكراد، والهدف منه مزيد من إرهاب الأكراد وإجبارهم على النزوح استمرارا لمسلسل التطهير العرقى التي تمارسه تركيا.

وأشار بالى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من خلال مشهد التفجير تظهر المحلات الفارغة التى تم نهبها وسرقتها من قبل القوات الموالية لتركيا بهدف تهجير الأكراد من المنطقة.

وتابع بالى، " نعتقد أن الجهة التي تقف وراء التفجير الذى وقع فى مدينة تل أبيض ورأس العين هي الاستخبارات التركية.

وفى وقت سابق من اليوم، لقى أكثر من 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال شرق سوريا.

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