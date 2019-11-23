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تقارير ومتابعات

مصر توقع اتفاقيات بـ 18 مليار جنيه خلال منتدى "الاستثمار فى أفريقيا 2019"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:24 م
جريدة الدستور
وسام عطية
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 23 نوفمبر، توقيع 11 اتفاقية والاعلان عن استثمارات جديدة، بقيمة تقدر بـ 18 مليار جنيه.

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى افريقيا 2019، والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانقسمت الاتفاقيات ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتى وانجولا، واتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ونستعرض هذه الاتفاقيات بالارقام:-

1 - توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون الاقتصادى والاستثمارى مع كل من انجولا وجيبوتى، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ووصل حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا إلى 11.3 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الافريقية فى مصر نحو 3 مليارات دولار.

2 - توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

3 - توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير لياو ليتشانج، سفير الصين لدى القاهرة.

4 - توقيع اتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.

5 - توقيع 3 اتفاقيات بين مصر ممثلة في وزيرة الاسثمار والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار والتنمية، أولا اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار، لصالح شركة نقل الكهرباء، ثانيا اتفاقية انشاء وحدة اسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار.

6 - توقيع اعلان بين رئيس البنك ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 500 مليون جنيه، فى اطار 4 مليارات جنيه، وقد حصل الاصدار على تصنيف ائتمانى AA-من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى (ميريس)، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

7 - توقيع الشريحة الاولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الافريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار فى اطار الـ500 مليون دولار

8 - وقع رئيس الوزراء الشريحة الأولى من اتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الافريقية، بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بقيمة 100 مليون دولار، فى اطار قيمة الاتفاقية البالغة 500 مليون دولار، وقام

9 - توقيع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

10 - توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الامريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.

11 - توقيع البنك الدولي ممثلا في السيدة مارينا ويس المدير التنفيذي لمصر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقا اليوم تحصل بموجبه مصر على منحة إضافية بقيمة 1.7 مليون دولار تضاف إلى مشروع تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار.

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