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مصر

انطلاق مؤتمر "بهية" للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
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ينظم مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان المؤتمر الطبى السنوى، للعام الثالث على التوالى.

وقال المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إن مؤسسة بهية نجحت في تكوين جبهة متخصصة لمناقشة وعلاج كل ما يتعلق بمرض سرطان الثدي، منذ بداية عملها في مصر عام 2015، وحتى الآن حيث استقبلت بهية ما تخطى الـ 100 ألف سيدة، بفضل داعمين بهية الكرام من أفراد وشركات ومؤسسات.

وأوضح دكتور محمد عمارة مدير عام مركز بهية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن سرطان الثدى هو الأول فى الإصابة عالميا لدى النساء، مشيرا لفوائد الكشف المبكر ودوره فى منح حياة أطول للمريضات ونسبة شفاء أعلى ومدة أقل فى العلاج.

وأضاف أن المؤتمر يستضيف هذا العام كوكبة من علماء الدول المختلفة المهتمين بأورام الثدى فى كافة التخصصات من أطباء وجراحين وصيادلة وكوادر تمريض حيث يشهد المؤتمر جلسات نقاشية لهم حول أحدث ما وصل له العالم لتشخيص وعلاج أورام الثدى لتدريب جميع المهتمين بالتخصصات المختلفة وذلك على مدار اليومين -21 و22 نوفمبر – فضلا عن تضمن المؤتمر لـ ٦ ورش عمل مختلفة في عدة مجالات كالآتى:

ورشة عمل تخص الأشعة التداخلية.
ورشة عمل تخص الصيدلية الإكلينيكية والعلاج الكيماوى.
ورشة عمل تخص جراحة أورام الثدى وعمليات إعادة البناء.
ورشة عمل تخص العلاج الطبيعى والطرق الحديثة للتعافى من مرض سرطان الثدى.
ورشة عمل تخص الباثولوجية الجراحية وأحدث الطرق فى تشخيص أورام الثدى للسيدات.
وورشة عمل تخص التمريض ودوره الفعال فى مصاحبة المريضة طوال مراحل العلاج المختلفة.

وصرح الدكتور أشرف الزيات والدكتورة أمانى هلال رئيسا المؤتمر بحرص مركز بهية منذ نشأته إلى الآن على استمرارية تنشيط عملية التدريب وإقامة المؤتمرات وتبادل الأبحاث لخدمة تخصص طب أورام الثدى مع العمل على إضافة كل ما هو جديد لتطوير هذا المجال إيمانا برسالة المركز للانفتاح والإستفادة من كافة الخبرات حول العالم ولذلك يستضيف المؤتمر هذا العام كوكبة من علماء الدول المختلفة المهتمين بأورام الثدى فى كافة التخصصات من أطباء وجراحين وصيادلة وكوادر تمريض من جميع الجامعات والمؤسسات المصرية بالإضافة إلى ضيوف من بريطانيا وأمريكا والسعودية وغيرهم من الدول العربية و7 دول إفريقية.

يذكر أن مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى هى مؤسسة خيرية غير هادفة للربح تعالج بالمجان السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى ابتداء من الكشف المبكر ومرورا بجميع مراحل العلاج من عمليات جراحية وعلاج كيماوى وإشعاعى ونفسى وعلاج طبيعى وتغذية إكلينيكية وعلاج تلطيفى.

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