«كامل الوزير يكتب مقالا حصريا».. الدستور «نيوز ليتر 64» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ64 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها، منذ صباح السبت حتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





قبل أن تقرأ

يود أن يشكر فريق النشرة بكثير من الامتنان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستقطاع جزء من وقته لكتابة مقال حول قصته مع وزارة النقل منذ دخل أروقة ديوانها فى اليوم الأول وصولًا ليومنا هذا، دعك من كونه كان أحد القادة العسكريين، الذين شاركوا فى عملية التنمية والبناء فى كل أنحاء الجمهورية دون انتظار أى شكر من أحد، خاصة أنه يعشق تراب الوطن، إلا أن لغة الأرقام فى هذا المقال هى التى ستتحدث عمَّا يحدث فى الوزارة، واليوم وهو يكتب لنا فى «الدستور newsletter» مشروعنا الخاص بتحليل ورصد بيانات الحكومة ونقدها والتقاطع معها، تقديرًا منه للإعلام الجديد ومستقبل النشرات البريدية فى الإعلامين الدولى والمحلى، لم يختر الوزير صحفًا كبرى ولم يختر مؤسسات دولية، لكنه اختار تجربتنا الطامحة التى تصل لنحو 500 مشترك عبر بريدهم الإلكترونى صباح كل سبت.









كامل الوزير وزير النقل يكتب مقالًا حصريًا لـ«الدستور newsletter»: «قطار التطوير الذى انطلق لن يتوقف داخل النقل»





يلعب قطاع النقل دورًا هامًا وأساسيًا فى نهضة الشعوب، فهو أحد أهم قطاعات التنمية الشاملة فى الدول وركيزة النمو الاقتصادى وأحد المعايير أو المؤشرات الدالة على مستوى التنمية العمرانية والتطور الحضرى، حيث يتم قياس تقدم الدول بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، لذا فقد وضعت الدولة المصرية خططًا شاملة لتطويرها، حيث شاهدنا المشروعات العملاقة فى كل قطاعات النقل، والذى كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر فى كل قطاعات النقل وفقًا لمؤشرات التنافسية الدولية، خاصة فى مجال الطرق، حيث احتلت مصر المرتبة 28 عالميًا فى مجال جودة الطرق عام 2019 لتقفز 90 مركزًا عن عام 2014 الذى احتلت فيه المركز الـ118.





وترتكز استراتيجية وزارة النقـل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة، بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانات الحالية واستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.









وسنلقى الضوء فى هذا المقال على قطاعى السكك الحديدية والطرق والكبارى كمثالين على ما تنفذه الدولة من مشروعات عملاقة تخدم المواطن المصرى وتعمل على تيسير تنقلاته المختلفة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ففى قطاع الطرق والكبارى تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق، بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم، بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة «وزارة النقل- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- وزارة الدفاع»، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية «تحت الدراسة» بإجمالى أطوال 1200 كم، ليصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى 30.5 ألف كم.





وأنه اعتبارًا من 30/6/2014 وفى ضوء توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور «عرضيًا متكاملًا» يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد «21» محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها «38 كوبرى» ليصل الإجمالى إلى «59 كوبرى»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد «7» محاور على النيل وجارٍ تنفيذ عدد «8» محاور، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية، والتى تضم عدد «6» محاور أخرى.









وإذا ما تطرقنا إلى قطاع السكك الحديدية، فنجد أن قطار التطوير يسير بسرعة كبيرة، حيث يتم تجديد السكة الحديد بأطوال 1000 كم من إجمالى أطوال الشبكة البالغة 9570 كم وتطوير وتحديث عدد 638 مزلقانًا أعمالًا مدنية وعدد 397 مزلقانًا تطويرًا شاملًا، بالإضافة إلى تطوير وتحسين عدد 166 محطة سكة حديد من إجمالى 181 محطة مدرجة بخطة التطوير من إجمالى عدد 705 محطات على الشبكة، كما تم توقيع عقود هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث تم التعاقد على توريد 260 جرارًا جديدًا وإصلاح وتحديث 172 جرارًا من الأسطول الحالى، وستصل أول 10 جرارات من شركة جنرال إلكتريك نهاية هذا الشهر، كما تم التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات، وتم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.









وأخيرًا فإن قطاع النقل فى مصر يسير بخطى ثابتة وفقًا لخطة ومنهج علمى حديث.. يشهد عليه حاضر مليء بالمشروعات العملاقة ومستقبل سيشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة الأخرى.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





تعديل أم تغيير.. «الدستور newsletter» تحلل 105 بيانات وزارية قبل الإعلان المرتقب





وسط بورصة التخمينات حول الوزراء الجدد فى الحكومة، لم يجزم أحد إن كان ما سيعلن عنه تعديلًا أم تغييرًا وزاريًا، وإن كان تغييرًا فسيكون به شكل آخر، وبعيدًا عن بورصة التخمينات وتضاربها، فنرصد فى نشرتنا الحالية رصدًا لأكثر من 105 بيانات أصدرتها وزارات بالحكومة الحالية، باعتبارها أنها ستكون الأخيرة قبل حركة التغييرات، لكن هناك تغييرًا كبيرًا فى بعض المكاتب الإعلامية سيصاحب حركة الوزراء فى الفترة المقبلة، ونأمل أن تكون بيانات الوزارات أكثر دقة وحرفية ومصحوبة بلغة أخرى وبالبيانات والفيديو؛ لتتماشى مع المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية.





تعرف على المهمة الأولى لغادة والى فى الأمم المتحدة





«أطفال بلا مأوى» والجمعيات الأهلية والأسر المنتجة، وقروض «مستورة» وتطبيق «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، كل ذلك أهّل الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن، لمنصبها الجديد وكيلًا للسكرتير العام ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرًا عامًا لمكاتب الأمم المتحدة فى فيينا.









«والى» الحاصلة على ماجستير فى الآداب والإنسانيات من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 1990، وكذلك حاصلة على ليسانس كلية اللغات والآداب من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية 1987، وعملت هناك بالتدريس، إضافة إلى أنها شغلت عددًا من المناصب، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة عام 2004، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة «كير» الدولية فى مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، وشغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية.





وفى أول تصريح لها عن مهمتها الجديدة، قالت إن «الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هى ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والاتجار فى البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال ناهيك عن الإرهاب الذى يعانى منه العالم، والذى تتصدى له هذه المنظمة المرموقة، ويشكل الإرهاب خطرًا غير مسبوق على التنمية والإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة فى حل مشاكل العالم، خاصة أن المنظمة لها دور متنامٍ وهام فى المنظومة الدولية الأممية».





قصة أول محمية بحرية مصرية فى مياهنا الإقليمية بالبحر المتوسط





نوهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن محمية السلوم كأول محمية ذات مكون بحرى خالص فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، أعلنت «محمية طبيعية» فى عام 2010، مضافًا إليها شريط برى ساحلى يحيط بها لحماية الأنظمة البرية والساحلية، تقع المحمية على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا فى الجزء الشمالى الغربى من محافظة مرسى مطروح، وتبلغ مساحتها حوالى 383 كيلومترًا مربعًا، وتعد المحمية من أغنى المناطق من حيث التنوع البيولوجى للأسماك، أما عن التنوع الحيوى فيمثل نحو 9% من إجمالى الأنواع فى بحار العالم.









8254 فرصة عمل بـ5500 جنيه.. تعرف على التفاصيل





أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن حتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمينين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات.





وتشمل فرص العمل المتوافرة: فنى ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفنى تبريد وتكييف، وكهرباء كونترول، وسباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات، وسائقين درجة أولى وثانية، وعمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلى، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج، ومخبوزات، وأفراد أمن، وخدمة عملاء اتصالات، وفورى وتفعيل خطوط، ودعم فنى، ومدخل بيانات عبر الهاتف، ومبيعات، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.





كما تشمل الفرص، مهندسى إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كلارك، ولودر، وفنيى صيانة «ميكانيكا وكهرباء» وخراط، ومحاسبين، وخياط، وكيميائى، وفنى معمل، وكاشير، ووسيط تأمينى، ومدير مبيعات، ومسئول ائتمان، وطباخ، وبودى جارد، ومساعد مدير تدريب، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.









صورة الأسبوع





يرشح فريق النشرة هذا الأسبوع، صورة تلخص فرحة مشجعى مصر بفوز المنتخب الأوليمبى على المنتخب الإيفوارى فى نهائى كأس إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التقطتها عدسة الزميل أحمد حسن.









فيديو الأسبوع





يرشح فريق النشرة هذا الأسبوع فيديو يوثق لافتة طيبة لمدير مدرسة العوامية الرسمية للغات بمدينة الأقصر، أحمد عبدالفتاح، بعدما شارك أطفال رياض الأطفال بالمدرسة، فى نشاط ترفيهى داخل فصلهم، كلافتة العمل لكسر حاجز الخوف والرهبة لدى الأطفال الصغار إزاء المدرسة، وكذلك غرس مبادئ المحبة والاحترام فى نفوس الطلاب تجاه المعلمين، وفى المقابل شجعه أولياء أمور الطلاب، وأكدوا أن التعامل مع الأطفال بتلك الطريقة سوف يزيد تعلقهم بالمدرسة.









فريق النشرة : محمد عبدالعزيز- وسام عطية- نغم رأفت- دعاء عبدالوهاب- سلمى أشرف- رغدة محمد- ياسمين محمود- منة سالم- أمينة زكى.

إشراف وتحرير : أحمد عاطف رمضان

تنسيق : أحمد غنام





انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو للتواصل مع فريق «الدستور Newsletter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]



