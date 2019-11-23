"جوجل" تضيف خاصية "سمارت كومبوز" لخدمة تحرير المستندات "دوكس"

تعتزم شركة "جوجل" الأمريكية، إضافة خاصية التحرير الذكي للمستندات "سمارك كومبوز" إلى خدمة تحرير المستندات الشهيرة عبر الإنترنت "جوجل دوكس"، لتمنح مستخدمي باقة "جي سوت" المكتبية عبر الإنترنت، ميزة المقترحات التحريرية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل صندوقهم البريدي الإلكتروني.



وكانت "جوجل" أزاحت الستار عن خاصية التحرير الذكي للمستندات "سمارت كومبوز" العام الماضي، عقب إعلانها عن خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني "سمارت ريبلاي" داخل خدمة "جي ميل".



وتعتمد الخاصية الجديدة على نماذج تعلم الآلة التي تطورها "جوجل" لتقديم المقترحات، والتي تدرس الكتابات السابقة للمسخدم لتخصيص المقترحات المقدمة له.



ويعد إضافة خاصة "سمارت كومبوز" لخدمة "جوجل دوكس" بمثابة إضافة كبيرة للخدمة، تنافس خاصية المقترحات التلقائية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا، لكن الأخيرة تضيف مجموعة أكبر من الأساليب التحريرية.