بالدمج والجرافيك.. طالب أزهرى يعالج القضايا الاجتماعية السياسية

محب للعلم، يسعى لتطوير ذاته دائما، لل يعرف اليأس بل يسعى بقوة صوب أحلامه، طالب الصف الثالث الثانوي الأزهري، يرغب في الإبحار بفن التلاعب بالصور من خلال برنامج فوتوشوب ليعرف كيف يصل رسالته إلى العالم، دفعه حلمه إلى مشاهدة فيديوهات متاحة عبر يوتيوب، وتعلم أساسيات الجرافيك.



عمرو علاء، 17 عاما، استهل مشواره في مجال الجرافيك منذ ثلاث سنوات، كان يشاهد عديد من الصور والتصميمات؛ ليتعلم أكثر ويضيف إلى خبراته، بدأ يتعلم استخدام أدوات البرنامج، ويتحكم في التصميم وتناسق الألوان، وإخراج التصميم بأعلى جودة ودقة.



يحكي "علاء"، للدستور": أعالج القضايا الاجتماعية السياسية بالجرافيك،أجسد المأساة التي تتعرض لها الدول العربية، منوها أن وراء كل صورة فكرة يحاول إظهارها عن طريق الصورة التي يصنعها، لكن في الحقيقة كل تصميم وراءه أكثر من فكرة، ومجهود قد يكون غير ملحوظ في الصورة، لكن بالنسبة له فهو شعور عظيم.



لم يكن الجرافيك موهبته الوحيدة بل يعشق التصوير، التقط عدد من الصور بالموبايل، صنع فن الدمج من خلال البرنامج "الفوتوشوب" العديد من اللوحات الإنسانية، الإستعمار في سوريا وفلسطين،ومعاناة الأيتام والفقراء، ويعزف على أداة الفلوت، لديه شغف بالعمل في شركات عالمية كجوجل وغيرها.



يصف "علاء"، الشباب الذين يلجأون للهجرة غير الشرعية، تحت ستار عدم مساعدة بلده له، وهي تعتبر الطريق الأول للفشل، ومعالجة قضاياهم من وجهة نظره، موضحا أن عائلته في البداية قاموا بتشجيعه والإيمان بموهبته، مؤكدا أنه سيشارك في أغلفة كتب بأعمال معرض الكتاب ٢٠٢٠.



وأوضح الشاب أنه عندما علم بما يحدث في سوريا، أعد تصميم لقى إعجاب كثيرين من رواد السوشيال ميديا، مما دفعه لإكمال رسالته بمعالجة القضايا الاجتماعية السياسية، يحلم أن يكون له بوسترات في بلاد عالمية وأفلام أجنبية.



