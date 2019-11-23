برلمانية فى طلب إحاطة: الولادة القيصرية تحولت إلى بيزنس

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن وجود ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر.



وأشارت النائبة، إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية، كما أنه رغم وضع منظمة الصحة العالمية قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.



وتابعت: تقع كثيرات من ذوات الحمل الحرج، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة.



ولفتت إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.



وطالبت بنشر توعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.