تراجع أسعار الذهب جنيهين اليوم

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت 23-11-2019 هبوطا ملحوظا بقيمة جنيهين بعد تراجع الأسعار العالمية للذهب.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب 5264 جنيهًا، وسجلت الأوقية الذهب 1462 دولارًا.



