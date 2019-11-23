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مصر

الآثار: افتتاح 3 مشروعات والإعلان عن كشف جديد فى ديسمبر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:03 م
وزير الآثار
وزير الآثار
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قال وزير الآثار إنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد في شهر ديسمبر المقبل، فضلًا عن افتتاح 3 مشروعات أثرية وهى متحف الغردقة وقصر البارون والمعبد اليهودى بالإسكندرية.

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة لإعلان تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر: أن الكشف الجديد لخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة يؤكد عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث تم لأول مرة الكشف عن مومياوات لأشبال أسود وتمثال من الخشب للمعبودة (نيت)، وهي إله مرتبطة بالغزل والنسيج في صان الحجر، إلى جانب جعران كبير الحجم و75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز.

وتابع أنه تم كذلك الكشف عن 25 صندوقًا خشبيًا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط، وتماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة، منها النمس والعجل أبيس وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة ومومياين لحيوان النمس.

من جانبه، طالب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعرض خبيئة الحيوانات والطيور المقدسة التي نجحت البعثة المصرية فى الكشف عنها بسقارة في متحف من المتاحف؛ نظرًا لأهمية هذا الكشف.

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