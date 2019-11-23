جوجل تزود مساعدها الرقمي بتغذيات الأخبار الصوتية

تعتزم شركة جوجل الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، إطلاق خدمة جديدة عبر مساعدها الرقمي الشخصي "أسيستانت" تعتمد على الخوارزميات في تغذيات الأخبار.



وتقدم الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم "تحديث الأخبار الخاص بك"، تغذيات الأخبار الشبيهة بما تقدمة شبكة "فيسبوك" الاجتماعية أو تغذيات "أخبار جوجل" ثم تحولها إلى بث صوتي، حيث يتطلب تشغيلها فقط طلب "الاستماع إلى الأخبار" من مكبر الصوت الذكي من "جوجل" أو المساعد الرقمي "أسيستانت" عبر الهاتف الذكي.



وتستغل "جوجل" معلومات عن المستخدم على مدار السنوات الماضية، إلى جانب موقعه الجغرافي لتخصيص سلسلة من تحديثات الأخبار القصيرة المقدمة من شركائها.



وتأمل الشركة أن تدعم خدمتها الجديدة تطوير نظام إيكولوجي يسمى "الويب الصوتي"، وفقا لمدير منتجات جوجل للأخبار الصوتية ليز جانيز.



وتحل خدمة "تحديث الأخبار الخاص بك" محل الطريقة المتبعة حاليا للحصول على تحديثات الأخبار عبر المساعد الرقمي "أسيستانت"، والتي تتألف من قائمة مباشرة من مصادر الأخبار، حيث يتعين، مع هذا النظام، اختيار تلك المصادر أو ترتيب تشغيلها.



وأشارت الشركة إلى أنه فور إطلاق الخدمة سيكون المستخدم مخيرا بين استخدام النظام الجديد أو العودة للنظام الأصلي.



وحصلت "جوجل" على ترخيص استخدام محتوى صوتي من مجموعة متنوعة من مصادر الأخبار مثل "أيه بي سي" و"سي إن إن" و"رويترز" و"فوكس نيوز راديو"، إلى جانب باقة من المحطات الإذاعية المحلية.