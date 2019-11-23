السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

جوجل تزود مساعدها الرقمي بتغذيات الأخبار الصوتية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
تعتزم شركة جوجل الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، إطلاق خدمة جديدة عبر مساعدها الرقمي الشخصي "أسيستانت" تعتمد على الخوارزميات في تغذيات الأخبار.

وتقدم الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم "تحديث الأخبار الخاص بك"، تغذيات الأخبار الشبيهة بما تقدمة شبكة "فيسبوك" الاجتماعية أو تغذيات "أخبار جوجل" ثم تحولها إلى بث صوتي، حيث يتطلب تشغيلها فقط طلب "الاستماع إلى الأخبار" من مكبر الصوت الذكي من "جوجل" أو المساعد الرقمي "أسيستانت" عبر الهاتف الذكي.

وتستغل "جوجل" معلومات عن المستخدم على مدار السنوات الماضية، إلى جانب موقعه الجغرافي لتخصيص سلسلة من تحديثات الأخبار القصيرة المقدمة من شركائها.

وتأمل الشركة أن تدعم خدمتها الجديدة تطوير نظام إيكولوجي يسمى "الويب الصوتي"، وفقا لمدير منتجات جوجل للأخبار الصوتية ليز جانيز.

وتحل خدمة "تحديث الأخبار الخاص بك" محل الطريقة المتبعة حاليا للحصول على تحديثات الأخبار عبر المساعد الرقمي "أسيستانت"، والتي تتألف من قائمة مباشرة من مصادر الأخبار، حيث يتعين، مع هذا النظام، اختيار تلك المصادر أو ترتيب تشغيلها.

وأشارت الشركة إلى أنه فور إطلاق الخدمة سيكون المستخدم مخيرا بين استخدام النظام الجديد أو العودة للنظام الأصلي.

وحصلت "جوجل" على ترخيص استخدام محتوى صوتي من مجموعة متنوعة من مصادر الأخبار مثل "أيه بي سي" و"سي إن إن" و"رويترز" و"فوكس نيوز راديو"، إلى جانب باقة من المحطات الإذاعية المحلية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منذ حوالي 15 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

منذ يوم

"أقسم بالله مش 86".. آيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها

منذ حوالي 3 ساعات

صور.. الكشف عن 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام وتابوتين لـ"باستت"

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

التعليم تطلق فصولاً ذكية لأول مرة في مصر (صور)

لاستكمال "مشروع التطوير".. مصادر ترجح بقاء طارق شوقي بعيدا عن التعديل الوزاري

"اقتراح من لاعب المقاولون" تعرف على سبب اختيار قناع لاكاسا للاعبي الأوليمبي

برنامج حوافز للتصنيع المحلي خلال أيام.. والضرائب: خصم 30% من التكلفة

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

استشاري يوجه نصائح لأولياء الأمور في التعامل مع طلاب الثانوي

حكاية "طفل الرياضات المعجزة"احتضنته الجامعة ومنعه الأمن

بالصور.. "قرآن طنطا" يستضيف اجتماع مجلس جامعة الأزهر

لأول مرة.. تطبيق الفصول الذكية لتخفيف الكثافات العام الدراسي المقبل

إسلام سياسي

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

«الجهرية النقشبندية»: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن - حوار

الإرهابية تحرض على السعودية والإمارات في تقارير مفبركة جديدة

حرب وائل غنيم على محمد علي تبدأ من جديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

كل ما تريد معرفته عن مسابقة بينالى فينسيا للعمارة 2020

"ضحك السحاب".. الكتابة عن مشاعر الأشياء

شيماء النوبي تشعل حماس جمهور بيت السناري

في ذكرى إيليا أبو ماضي.. "تذكار الماضي" ديوان مهداة لمصر

صفحتنا ع الفيس بوك