منة شلبى: فكرة مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" جديدة

عبرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بتجربة مسلسلها الجديد "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي تصوره حاليًا، متمنية أن يلاقي إعجاب الجمهور.



وقالت شلبى - في تصريح اليوم السبت: إن فكرة المسلسل جديدة وهو 10 حلقات، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من تصويره سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهى تجربة موجودة فى العالم كله.



وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل مع الفنان آسر ياسين، خاصة أن هذه أول مرة يجمعها به مسلسل، وهى تحب العمل معه، بعدما عملت معه في بعض الأفلام، كان آخرها "تراب الماس".



ومسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار: إياد إبراهيم، ومحمد هشام عبية، وسمر عبدالناصر.



وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من خلاله تتم بعض الجرائم الغامضة، ويكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.



ويشارك في المسلسل: سوسن بدر وعارفة عبدالرسول ومى الغيطي، وإخراج محمد شاكر خضير.