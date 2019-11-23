إحالة أوراق 3 أشقاء إلى المفتى فى دمياط

قررت محكمة جنايات دمياط، إحالة أوراق 3 أشقاء لفضيلة المفتى، على ذمة القضية رقم 4081 جنايات مركز دمياط لسنة 2013، وهم: أحمد، ومحمد، ورزق عبدالوكيل، والمتهمين فيها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



كانت قوات الأمن قد عثرت على 3 جثث لصيادين داخل الهيش ببحيرة المنزلة، بدمياط، وجرى التوصل لشخصياتهم بعد التعرف عليهم من ذويهم.



وأسفرت تحريات فريق البحث، عن أن المجني عليهم مطلوبون في العديد من الأحكام في قضايا الخطف والسرقة بالإكراه بناحية الشبول دقهلية، وشقيق أحد الأشخاص الذى قتل منذ شهر، ويدعى "عبده عبدالوكيل صيام" اتهم المجني عليهم بقتله.



وعثر رجال الشرطة على جثث 3 في مراح بالبحيرة، يمتلكه شخص يدعى "محمد شتيوى"، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء مقتل الصيادين، كلًا من "أحمد عبدالوكيل وشقيقيه محمد ورزق"، وهم أشقاء القتيل "عبده عبدالوكيل"، حيث أطلقوا وابلًا من الرصاص على القتلى، وبعد أن تأكدوا من مصرعهم وضعوهم تحت الهيش وفروا هاربين، وجرى التنسيق مع أمن الدقهلية، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة بالشبول في الدقهلية، والسلاح المستخدم في القتل.