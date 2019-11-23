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الثقافة

كل ما تريد معرفته عن مسابقة بينالى فينسيا للعمارة 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:01 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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7 أيام تفصلنا عن غلق باب الاشتراك بمسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة 2020 بدورتها السابعة عشر، التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ويتم افتتاحها 26 مايو 2019 حتى 29 نوفمبر 2020، بمدينة فينسيا الإيطالية مرة كل عامين منذ عام 1980.

وبحسب "أبو سعدة"؛ فإن الدورة للمسابقة تعد المرة الرابعة التي يكون فيها الجهاز مسئولًا عن بينالي للعمارة، كما أن آخر موعد لتسليم المشروعات، أول ديسمبر المقبل، لتقوم لجنة التحكيم بدورها.

تتكون اللجنة من: الدكتور باسل كامل أستاذ العمارة– كلية العلوم والهندسة– الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة علية عبد الهادي أستاذ العمارة الداخلية – كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، الدكتور شريف محمد الفقي أستاذ العمارة – رئيس قسم العمارة – كلية الهندسة والتكنولوجيا – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور علي جبر أستاذ العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة، الدكتور مراد عبدالقادر أستاذ العمارة ــ كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور حسن عبدالسلام أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس محمد أبو سعدة.

وأوضح في تصريح خاص للدستور، أن الإقبال على الاشتراك بمسابقة بينالي فينسيا للعمارة يزداد عن العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم سحب أكثر من 60 كراسة اشتراك في المسابقة حتى الآن، وبمجرد الانتهاء من أعمال التحكيم سيتم الإعلان عن الفائز والعمل المشارك بالمسابقة في معرض يضم كل الأعمال المتقدمة، فضلا عن تقديم شهادات تقدير للمشروعات الجادة المتميزة بناء على توصية لجنة التحكيم.

جدير بالذكر أن جناح مصر في دورته السابقة أختير ضمن أفضل عشرة أجنحة على مستوى المشروعات المقدمة للبينالي.

ويعد معرض بينالي فينسيا للعمارة المعرض الأعرق على المستوي الدولي، وهو أحد أهم المعارض التي تمثل العمارة المعاصرة الدولية؛ بمشاركة العشرات من دول العالم ويتردد على أجنحة المعرض أكثر من نصف مليون زائر، ويخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين؛ وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية للحاصلين عليها.

وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام والعمارة بشكل خاص، حيث فازت مصر بالجائزة الكبرى "الأسد الذهبي" لأحسن جناح عام 1995.

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