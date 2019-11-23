بوسي تشعل إنستجرام بفستان أسود قصير (صور)

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من الموتمر الصحفي لمسلسل "الديفا".



وظهرت "بوسي" بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستان تل قصير من اللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مكياج كثيف وروج أحمر أبرزا جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



وعلقت "بوسي" على الصور، قائلة: "صور من المؤتمر الصحفي #الديفا، وكنت سعيدة جدا وأنا وسط زمايلي وكل الموجودين، وإحنا بنحتفل بافتتاح المسلسل، وأنا اوعدكم أنكوا هتشوفه حاجه جديدة، ويارب يكون عند حسن ظنكم #شاهد_الديفا".