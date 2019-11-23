تراجع أسعار النفط.. "برنت" بـ62.37 دولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم السبت بأكثر من 2%، وذلك بسبب القلق بشأن الطلب العالمي على الخام، لتسجل خسائر أسبوعية.



وما زالت حالة القلق تسيطر على الأسواق العالمية بسبب عدم اليقين بشأن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 2% ليسجل 62.37 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 1.4% مسجلًا 57.77 دولار للبرميل.



وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بمقدار 3 منصات لتصل إلى 671 منصة.