أمريكا تستأنف حربها ضد داعش بـ500 جندى فى سوريا

كشف قائد القيادة المركزية للجيوش الأميركية، فرانك ماكينزى، في تصريحات صحفية، نقلتها فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن بلاده أبقت على نحو 500 جندي أمريكى في شمال شرق سوريا، لمواصلة حربها ضد جماعات داعش الإرهابية.



وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن ستستأنف العمليات ضد قوات داعش الإرهابية.



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابى، " في عملية عسكرية استهدفت منزلًا كان يختبئ فيه بقرية باريشا الواقعة في محافظة إدلب السورية.