ضبط سائق أشعل النيران فى زميله بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، من ضبط سائق أشعل النيران فى زميل له، لخلافات بينهما على العمل كسائقين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى بلبيس "ت. أ"، 25 سنة، مقيم فى مركز بلبيس، بحروق بنسبة 20% في الجسد، موزعة على الوجه والصدر والذراعين، واتهم زميلًا معه في العمل بإضرام النيران به بسبب خلافات بينهما في العمل، وتم حجزه بقسم الحروق، وتم تحرير المحضر رقم 49868 جنح مركز شرطة بلبيس، وجار العرض على النيابة العامة.



وقد تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم "م س م"، سائق، وتبين تطور الخلاف بينهما فقام بسكب البنزين على زميله وإشعال النيران به.