فى عيد جلوسه.. الأنبا ماركوس يرقى أربعة آباء كهنة

ترأس الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بكفرالشيخ، تزامنًا مع عيد تجليسه الأول كأسقف لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري.



وخلال صلاة القداس الإلهي، قام الأنبا ماركوس بترقية أربعة آباء كهنة للقمصية هم: القمص تيموثاوس يني، والقمص يوحنا، القمص داود سمير، القمص توما القمص يوسف.



وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في الـ25 من نوفمبر الجاري، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.





