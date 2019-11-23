كارمن سليمان لـ الجمهور:" ماتشغلش بالك غير بنفسك"

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في مدينة برشلونة الأسبانية.



وعلقت كارمن،:" ماتشغلش بالك غير بنفسك وإيه اللي انت مخطط تعمله قدام عشان توصل لهدفك، خليك باصص قدامك هتلاقيك بتوصل أسرع 👍 ✨صباح النشاط والطاقة الإيجابية ❤️".



يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.



