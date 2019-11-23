كارمن سليمان لـ الجمهور:" ماتشغلش بالك غير بنفسك"
السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:32 م
هدير شعراويطباعة
نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، في مدينة برشلونة الأسبانية.
وعلقت كارمن،:" ماتشغلش بالك غير بنفسك وإيه اللي انت مخطط تعمله قدام عشان توصل لهدفك، خليك باصص قدامك هتلاقيك بتوصل أسرع 👍 ✨صباح النشاط والطاقة الإيجابية ❤️".
يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.
وعلقت كارمن،:" ماتشغلش بالك غير بنفسك وإيه اللي انت مخطط تعمله قدام عشان توصل لهدفك، خليك باصص قدامك هتلاقيك بتوصل أسرع 👍 ✨صباح النشاط والطاقة الإيجابية ❤️".
يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.