جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمى للطلاب

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باليوم العالمي للطلاب وهو مناسبة دولية اعتمدها الاتحاد العالمي للطلاب يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب في مثل هذا الوقت من كل عام داخل مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم.



و جاء احتفال الجامعة بهذه المناسبة الدولية المهمة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء فى إطار حرص الجامعة على الانفتاح بشكل دائم على العالم من خلال المشاركة فى إحياء تلك النوعية من المناسبات الدولية المرتبطة بالعملية التعليمية بشكل مباشر او من خلال التفاعل مع الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتها فى مختلف مجالات العملية التعليمية الى حانب نقل الجديد فى العالم ليستفيد منه طلاب الجامعات بكلياتها المختلفة وعلى وجه الخصوص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.



صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة واضاف أن نشاط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم يتوقف فقط عند حد احياء هذه المناسبة الدولية وحسب بل أن الجامعة مستمرة أيضاً فى القيام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وذلك بالسعى المستمر نحو تحديث أدوات ووسائل التدريس فى اطار التوجه العام نحو تحويل الجامعة الى جامعة ذكية تعمل وفق احدث ما وصل اليه العالم فى مجال المجتمع الرقمى الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الجامعات المصرية.



ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة فى اطار انفتاحها على العالم الخارجى ونقل الخبرات الدولية وقعت العديد من بروتوكلات التعاون مع كبرى جامعات العالم بالاضافة الى تنظيم العديد من زيارات التبادل الطلابى بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعديد من الجامعات الكبرى فى بريطانيا وفرنسا واليونان وايطاليا وغيرها من الدول التى بها جامعات دولية كبرى تحرص الجامعة على خلق تعاون معها من خلال بروتوكولات تبادل علمى وطلابى .