السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمى للطلاب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:32 م
جريدة الدستور
طباعة
احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باليوم العالمي للطلاب وهو مناسبة دولية اعتمدها الاتحاد العالمي للطلاب يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب في مثل هذا الوقت من كل عام داخل مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم.

و جاء احتفال الجامعة بهذه المناسبة الدولية المهمة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء فى إطار حرص الجامعة على الانفتاح بشكل دائم على العالم من خلال المشاركة فى إحياء تلك النوعية من المناسبات الدولية المرتبطة بالعملية التعليمية بشكل مباشر او من خلال التفاعل مع الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتها فى مختلف مجالات العملية التعليمية الى حانب نقل الجديد فى العالم ليستفيد منه طلاب الجامعات بكلياتها المختلفة وعلى وجه الخصوص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة واضاف أن نشاط جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لم يتوقف فقط عند حد احياء هذه المناسبة الدولية وحسب بل أن الجامعة مستمرة أيضاً فى القيام بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب وذلك بالسعى المستمر نحو تحديث أدوات ووسائل التدريس فى اطار التوجه العام نحو تحويل الجامعة الى جامعة ذكية تعمل وفق احدث ما وصل اليه العالم فى مجال المجتمع الرقمى الذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الجامعات المصرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الجامعة فى اطار انفتاحها على العالم الخارجى ونقل الخبرات الدولية وقعت العديد من بروتوكلات التعاون مع كبرى جامعات العالم بالاضافة الى تنظيم العديد من زيارات التبادل الطلابى بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعديد من الجامعات الكبرى فى بريطانيا وفرنسا واليونان وايطاليا وغيرها من الدول التى بها جامعات دولية كبرى تحرص الجامعة على خلق تعاون معها من خلال بروتوكولات تبادل علمى وطلابى .

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

منذ حوالي 15 ساعة

الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"

منذ حوالي 21 ساعة

موعد انطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

الصور

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

التعليم العالي: جامعة القاهرة ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا

وزيرا المالية والاتصالات: مد خدمات "الفايبر" إلى المراكز اللوجستية

الإحصاء: 11.9% زيادة التبادل التجاري بين مصر و"دول الساحل"

"السوشيال ميديا" ترشح طارق عامر لرئاسة الحكومة..ومصادر تعلق

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

إعداد مدرب محترف ميكروسوفت دورة تدريبية بـ"تطوير تكنولوجي الفيوم"

بالصور.. تربية رياضية بنات الإسكندرية تنظم مهرجان "فلمنج الأول"

استمرار تلقي رغبات المشاركة في أعمال امتحانات الثانوي

رداً على ضرب ابنتهم.. أسرة تقتحم مدرسة بـ"كلب" في شبرا مصر

إسلام سياسي

إعلامي إخواني يعترف بتشرذم عناصر وقادة الجماعة في تركيا

المنازل المفخخة.. استراتيجية إرهابية جديدة لداعش في العراق

باحث سلفي: الإخوان وإيران وجهان لعملة واحدة

باحث سعودي: علاقة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بدأت منذ وصول الخميني للحكم

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

في ذكرى إيليا أبو ماضي.. "تذكار الماضي" ديوان مهداة لمصر

"التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" بالجامعة الأمريكية

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك