برلمانية الوفد تطالب بتغيير المجموعة الخدمية في التعديل الوزاري

طالب محمد عبده، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بوضع أولويات جديدة لعمل الحكومة الجديدة على المدى القصير، في ظل الاعتراض على الأولويات التي تسير بها في الفترة الماضية، وأن وضع المواطن البسيط لم يتحسن بما يعكس عدم قيامها بالدور المنوطة به.



وأضاف في تصريحات خاصة للدستور: "نقدر المشروعات الضخمة والنجاحات الاقتصادية إلا أن الأساس هو المواطن وشعوره بتحسن في الوضع على مستويات التعليم والصحة والإسكان".



ولفت أن وضع المواطن غير مقبول ولا يمكن استمراره على هذا النحو، في ظل المعاناة الشديدة من غلاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بجانب مشاكل التعليم والصحة وباقي الخدمات، مما يؤكد ضرورة تعديل المجموعة الخدمية.



وأكد أن الدولة لا تهتم بالسياحة الاهتمام المطلوب، رغم أنها تملك كل المقومات السياحية وأهمها في العالم ولكن الدولة تتحرك في هذا الملف بسرعة السلحفاة.



وأشار إلى أن السياحة هي المخرج الوحيد للاقتصاد القومي إذا تم استحسان استغلالها وتم إعطائها الاهتمام الواجب، موضحا: «يمكن أن تدر على الخزانة المصرية ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا بشرط أن نتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية وأن نتعامل معها كصناعة لها محترفيها ورجالها».



