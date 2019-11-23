مصر والكويت توقعان اتفاقًا بـ83 مليون دولار لتنمية سيناء

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.



جاء ذلك على هامش منتدى إفريقيا 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقعت الاتفاقية كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور السفير الكويتى لدى القاهرة.



ويربط طريق عرضى 4 بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، ويبدأ من طريق "القنطرة - العريش" بالقرب من بئر العبد وينتهي في طريق النفق – طابا بمنطقة صدر حيطان، وبالتالي سيسهم في تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقى الأقاليم في جمهورية مصر العربية.

