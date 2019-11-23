مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" على Watch iT حصريا (فيديو)

تستعد منصة WATCHiT للبث الرقمي لتقديم مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، لجميع مشتركيها، حصريا.



ونشرت المنصة، اليوم (السبت)، مقطعا ترويجيا للمسلسل، ظهر فيه عدد من نجوم العمل.



و"حشمت في البيت الأبيض" من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وإنعام سالوسة، وبدرية طلبة، وإسلام جمال، وهبة عبدالغنى، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.