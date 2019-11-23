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سياسي

"عربية البرلمان" تهنئ غادة والي بمنصب وكيل سكرتير الأمم المتحدة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:17 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدم أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا؛ مؤكدا أنها تستحق المنصب الأممى بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها فى منصبها الوزارى.

وقال فى بيان له أصدره اليوم، إنه شرف لمصر والدول العربية والمرأة المصرية والعربية هذا المنصب العالمى، مؤكدا أن الدكتورة غادة والى من الشخصيات السياسية الناحجة والتى أكدت لمصر والعالم أن المرأة المصرية تستحق ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرتها على القيادة وتحقيق النجاح فى مختلف المواقع القيادية التى تولتها المرأة المصرية فى مختلف مؤسسات الدولة.

ونوه النائب إلى أن غادة والى سيكون لها دور فى تحقيق النجاح بمنصبها الأممى الجديد إقليميا وعالميا لمواجهة المخدرات والجريمة.

كانت وزارة الخارجية رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم بشأن قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار غادة والي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

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