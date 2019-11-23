تفاصيل اتفاقيات تمويل مع البنك الأوروبى خلال "إفريقيا 2019"

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من اتفاقيات التعاون على خلفية اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر إفريقيا 2019.



وشملت الاتفاقيات تعاونًا بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر، واللجنة الوطنية لدعم الاستثمار في جيبوتي، وكذلك توقيع اتفاقية قرض بقيمة 10.8 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم الشبكة الكهربائية في مصر.



كما وقعت وزيرة الاستثمار اتفاقية تمويل أخرى من البنك الأوروبي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، للإعمار والتنمية، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الأداء في شركة السويس.



وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقية تمويل بين المدير التنيفذي لجهاز تنمية المشروعات، ونائب رئيس البنك الأوروبي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بقيمة 45 مليون يورو.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية مثالًا لتحول الحلم إلى واقع وحقيقة.