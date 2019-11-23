إزالة 165 حالة تعد على أملاك الدولة

أعلنت محافظة الغربية أن حصيلة الموجة 14 "حق الشعب" خلال 8 أيام، تمثلت في إزالة 1046 حالة تعد على مساحة 202621م2.



ففي اليوم الثامن تم إزالة 165 حالة تعد على مساحة 11194م2، بمركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى.



حيث تم إزالة 43 حالة تعد على مساحة 4050م2 بنطاق مركز كفر الزيات، تمثلوا في (9 حالات تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 871م2 -3 حالات تعد على أملاك السكة الحديد على مساحة 1335م2 - 31 حالة تعد على أملاك الوحدات المحلية بمساحة 1844م2).



أما في مركز المحلة الكبرى تم إزالة 122 حالة تعد على مساحة 7144م2، تمثلوا في (111 حالة تعد على أملاك الري والصرف بمساحة 6790م2 - 11 حالة تعد على أملاك الأوقاف بمساحة 354م2).



وفي هذا السياق؛ أكد محافظ الغربية استمرار حملات الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على الإزالة في المهد لأية تعديات جديدة ومصادرة مواد ومعدات التعدي للحفاظ على أملاك الدولة التي هي حق للجميع.