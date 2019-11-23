مساعد رئيس الوفد تهنئ غادة والي لاختيارها وكيلا لسكرتير الأمم المتحدة

تقدمت ولاء الصبان، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان، بالتهنئة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارها من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا.



وأعربت "الصبان" فى بيان صحفى لها عن سعادتها الغامرة باختيار الدكتورة غادة والي لهذا المنصب الاممى الرفيع والمرموق، مؤكدة أنها تستحقه باعتبارها نموذج نسائي مشرف تستحق أرفع المناصب بعد نجاحها الكبير وغير المسبوق فى موقعها الوزارى والذى أكدت من خلاله للعالم كله أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق عندما منح عظيمات مصر الثقة فى تولى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.



وقالت إن هذا المنصب الذى جاء إلى الدكتورة غادة والى لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة وزيرة سياسية من طراز فريد وناجحة وتتمتع بخبرات وكفاءات كبيرة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وبما يحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.



وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، قرار السكرتير العام، أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.