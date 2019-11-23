مصرية تفوز بجائزة "my dentist" لأفضل طبيبة على مستوى بريطانيا

فازت طبيبة الأسنان المصرية، سلمى أبوالعينين، ابنة محافظة مطروح، بجائزة "my dentist " لأفضل طبيبة شابة على مستوى بريطانيا، بعد خوضها مسابقة نظمتها My Dentist أكبر مزود لرعاية الأسنان في قارة أوروبا.



ويلتزم بها أكثر من 600 شبكة من ممارساتها بتقديم أحدث العلاجات والمساعدة على تحسين صحة الفم لأكثر من 5 ملايين شخص في المملكة المتحدة، هذه الجائزة تمنح لأفضل أطباء الأسنان فى المملكة المتحدة.



تعمل الطبيبة على دفع تقنيات جديدة فى طب الأسنان الرقمي، بعد تخرجها فى جامعة داندي باسكتلندا، وتمكنت من إحداث طفرة فى مجال طب الأسنان فى عيادتها فى مدينة سندرلاند بشمال إنجلترا، لقد استثمرت أكثر من 100000 جنيه إسترليني لتزويد عيادتها بأهم المعدات الحديثة في مجال طب الأسنان.