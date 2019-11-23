السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مصرية تفوز بجائزة "my dentist" لأفضل طبيبة على مستوى بريطانيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
طباعة
فازت طبيبة الأسنان المصرية، سلمى أبوالعينين، ابنة محافظة مطروح، بجائزة "my dentist " لأفضل طبيبة شابة على مستوى بريطانيا، بعد خوضها مسابقة نظمتها My Dentist أكبر مزود لرعاية الأسنان في قارة أوروبا.

ويلتزم بها أكثر من 600 شبكة من ممارساتها بتقديم أحدث العلاجات والمساعدة على تحسين صحة الفم لأكثر من 5 ملايين شخص في المملكة المتحدة، هذه الجائزة تمنح لأفضل أطباء الأسنان فى المملكة المتحدة.

تعمل الطبيبة على دفع تقنيات جديدة فى طب الأسنان الرقمي، بعد تخرجها فى جامعة داندي باسكتلندا، وتمكنت من إحداث طفرة فى مجال طب الأسنان فى عيادتها فى مدينة سندرلاند بشمال إنجلترا، لقد استثمرت أكثر من 100000 جنيه إسترليني لتزويد عيادتها بأهم المعدات الحديثة في مجال طب الأسنان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يكتب: المدلسون.. ممدوح حمزة.. المعددة التى خانت نفسها ثلاث مرات

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

منذ حوالي 17 ساعة

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

الصور

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

التعليم العالي: جامعة القاهرة ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا

وزيرا المالية والاتصالات: مد خدمات "الفايبر" إلى المراكز اللوجستية

الإحصاء: 11.9% زيادة التبادل التجاري بين مصر و"دول الساحل"

"السوشيال ميديا" ترشح طارق عامر لرئاسة الحكومة..ومصادر تعلق

منوعات

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع في مزاد علنى

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

كشكول

إعداد مدرب محترف ميكروسوفت دورة تدريبية بـ"تطوير تكنولوجي الفيوم"

بالصور.. تربية رياضية بنات الإسكندرية تنظم مهرجان "فلمنج الأول"

استمرار تلقي رغبات المشاركة في أعمال امتحانات الثانوي

رداً على ضرب ابنتهم.. أسرة تقتحم مدرسة بـ"كلب" في شبرا مصر

إسلام سياسي

إعلامي إخواني يعترف بتشرذم عناصر وقادة الجماعة في تركيا

المنازل المفخخة.. استراتيجية إرهابية جديدة لداعش في العراق

باحث سلفي: الإخوان وإيران وجهان لعملة واحدة

باحث سعودي: علاقة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بدأت منذ وصول الخميني للحكم

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

في ذكرى إيليا أبو ماضي.. "تذكار الماضي" ديوان مهداة لمصر

"التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" بالجامعة الأمريكية

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك