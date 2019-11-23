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حوادث

التأديبية العليا تعاقب 8 مسئولين بالنقل العام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للميني باص و7 مسئولين آخرين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 122 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين خلال الفترة من عام 2008 حتى 2014 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا في الحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالحقوق المالية للجهة التي يعملون بها.

شمل الحكم كلًا من: أحمد.م، رئيس رئيس الإدارة المركزية للميني باص بهيئة النقل العام، وأشرف.ح، مدير عام فرع البساتين، وحسام.م، بالمكتب الفني لفرع البساتين، وعاطف.ك، ومجدي.ع، مدير الإدارة المالية بالإدارة المركزية للميني باص، والحسن.ز، رئيس الإدارة المركزية للورش بهيئة النقل العام، وفتحي.ع، مدير عام التخطيط والبحوث الفنية، ومحمد.ع، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وكشفت المحكمة أن المخالفين الأول والثاني تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسلم الافيكو 974 بعد تجديدها وظهور عيوب بها من عام 2011 حتى 2014، وتسلم المخالف الثالث خلال الفترة من عام 2008 حتى 2014 تلك السيارات بعد عودتها من الإصلاح والتجديد بورش نصر المركزية رغم وجود عيوب بها.

وأكدت أوراق القضية أن المخالفين الرابع والخامس خلال الفترة من عام 2011 حتى 2014 أثبتا القيمة الدفترية للسيارات الافيكو عهدة فرع البساتين لا شىء بالمخالفة للحقيقة، ووافق المخالفون السادس والسابع والثامن  على تجديد وتخريد 14 سيارة دون قطعها الكيلو مترات المطلوبة أو المدة القانونية، بالإضافة إلى تجاوز قيمة إصلاحها وتجديدها النسبة المقررة والمقدرة بقيمة 35% من قيمة شراء السيارة بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المخالفين الأول والسابع والثامن بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم قبل انتهاء خدمتهم، وخصم أجر شهرين من راتب باقي المخالفين.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

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