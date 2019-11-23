الأوروبى للإعمار: مصر نجحت فى تحسين الإطار التشريعى للاستثمار

أكد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، أن مصر لديها تجربة ناجحة في تحسين السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، الأمر الذي جعل منها السوق الأولى للبنك في شمال إفريقيا.



وقال شاكرابارتي- في كلمته خلال جلسة (إفريقيا: تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص)، اليوم السبت، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2019 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- إن البنك يسعى لتعميم تجربته الناجحة في مصر مع دول إفريقية أخرى، موضحا أن حجم استثمارات البنك في أفريقيا يبلغ 12 مليار يورو تحظى مصر بنصيب الأسد منها.



وأوضح أن البنك لديه منظور مختلف في تمويل المشروعات حيث يضع المشروعات على الأرض ويعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، كما يعمل البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إليها أيا كان موقعها، وهو ما دفع البنك للتواجد ليس فقط في القاهرة ولكن أيضا في مختلف المدن والمحافظات المصرية.



وأشار شاكرابارتي إلى أن البنك بدأ مؤخرا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالعملة المحلية لتخفيف عبء التعامل بالعملة الأجنبية عنها ومن ثم الإسهام في إنجاح تلك المشروعات الهامة للاقتصاد القومي.