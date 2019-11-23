استشاري بصحة أسوان: تقويم الأسنان يعالج صعوبات النطق

قال الدكتور محمد البوشي، مدير عام إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، إن العمر المناسب لإجراء تقويم الأسنان للأطفال؛ يفضل أن يكون مبكرا من عمر 6 سنوات، لأن ذلك يقلل فترة التقويم نفسها، وبالتالي يقلل التكلفة المادية أيضًا، علاوة على تقليل العامل النفسي لدى الطفل، الذي قد يتعرض لانتقادات أو استهزاء من أقرانه بسبب إعوجاج أسنانه.



حيث يلعب تقويم الأسنان دورًا بارزٍا في علاج مشاكل تشوه الفكين لدى الأطفال، وصعوبات النطق والتلعثم لديهم، فضلًا عن أنه يقلل من الآثار النفسية السيئة التي قد يعانون منها نتيجة إعوجاج أسنانهم.



وأوضح، أن في بعض الأحيان قد لا نحتاج لإجراء تقويم للأطفال في حالة ذهابهم لطبيب الأسنان في سن مبكرة، بل نقوم بعلاج الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إعوجاج الأسنان دون الحاجة للتقويم، مشيرًا إلى أن فترة تقويم الأسنان تستمر من 6 أشهر حتى عامين، حسب المشكلة التي تعاني منها كل حالة.



وأشار، إلى أن كشف الأسنان يلعب دورا كبيرا في قبول الشباب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية أو الشرطة؛ لذلك يجب الاهتمام بصحة وسلامة الأسنان جيدا، حتى لا تكون عائقا في تحقيق حلم الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات.



وأكد البوشي، أن تقويم الأسنان له العديد من الفوائد لدى الفتيات والشباب، منها الظهور بمظهر إيجابي وصحي من خلال إزالة الازدحام بين الأسنان، وضبط المسافات بينها، لكي تأخذ الأسنان الوضع الصحيح تحت اللثة.