إيران تعتقل 4800 متظاهر في 18 محافظة

اعتقل النظام الإيراني، اليوم السبت، 4800 متظاهر في 18 محافظة، فيما أفادت التقارير بوقوع ما لا يقل عن 106 قتلى في الفترة ما بين 15 و19 نوفمبر، واعتقال على ما يقرب من 1000 شخص، حسبما أفادت قناة العربية.



وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن تحذيرات السلطات الإيرانية من احتمال اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف الاحتجاجات تثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتدهور أكثر من ذلك، وشجعوا الحكومة على السعي للدخول في حوار مع المحتجين والامتناع عن اتخاذ تدابير لقمع حقوق الإنسان الخاصة بهم أو انتهاكها.