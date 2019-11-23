الآبار الجوفية الكبريتية تقضى على آلام العظام فى الوادى الجديد

تتمتع محافظة الوادي الجديد بوجود أكثر من مشفى طبيعي يشفي من أمراض كثيرة بنسبة 100%، ومنها على سبيل المثال وجود آبار مياه كبريتية تخرج طبيعية من باطن الأرض، تستطيع أن تنهي على آلام العظام تماما، وهي مصدر من مصادر المياه العذبة.



- بئر 3 موط بمركز الداخلة يشفي أمراض الروماتيزم

حيث يوجد بئر 3 موط بمركز الداخلة، وهو من الآبار الجوفية الساخنة التي تحتوي على نسبة من المكونات الكبريتية التي تشفي من أمراض الروماتيزم وآلام المفاصل، وتساعد أيضا في حرق الدهون وتفتيح مسام الجسم؛ لوجود بخار مياه كثيف يخرج من هذه الآبار لشدة سخونتها.



كما يوجد بئر الجبل والقائم بقرية القصر بمركز الداخلة، حيث يتوافد عليه الزائرون، خاصة السياح والأجانب، لما له من فوائد كبيرة على صحة الإنسان، فيعطي الجسم نشاطا وحيوية غير عادية بنزول نصف ساعة كاملة في هذه الآبار كافية للقضاء على أمراض العظام.



- الدراسات العلمية تؤكد قدرتها على علاج أمراض الجهاز العصبي

وقد أوضح العديد من الدراسات العلمية الحديثة، أن تلك المياه تختلف عن مثيلاتها في المحتوى الكيميائي والمعدني، من حيث درجة الحرارة والمواصفات الكيميائية والفيزيائية، والتي أشارت إلى امتلاكها الكثير من المواصفات الطبيعية للاستشفاء من الأمراض منذ قديم الأزل، من توسيع الأوردة والشرايين، بالإضافة إلى قدرتها على علاج أمراض الجهاز العصبي، وخاصة الروماتيزم والتهابات الأعصاب المزمنة وأمراض الجهاز الحركي والهيكل العظمي.



كما تساعد في تنشيط طبقة الكولاجين بالجلد والمساعدة في شد البشرة وإزالة الترهلات، والاستشفاء من بعض أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأمراض المفصلية، وكذلك تمنع الجلطات وغيرها من أمراض العصر التي تصيب الإنسان.