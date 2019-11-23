في ذكرى إيليا أبو ماضي.. "تذكار الماضي" ديوان مهداة لمصر

62 عامًا مرت على وفاة الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي، الذى توفي يوم 23 نوفمبر 1957 عن عمر ناهز الـ68 سنة، ويعد أحد الشعراء التي لا تنساهم الذاكرة، نظرا لأن قصائده وأشعاره تعبر عن الحياة، فهو صاحب القصائد التأملية الفلسفية مثل "الطلاسم، فلسفة الحياة، المساء، الغابة المفقودة"، وغيرها.



تلقى "أبو ماضي" تعليمه الأول في لبنان، ثم حضر إلى مصر بين السنتين 1901 – 1902، وعمل في الإسكندرية بائعًا للسجائر طوال إقامته حوالي عشر سنوات، كواحد من أبنائها واتسمت حياته بالجدية، لم يمدح أحدًا، بل كل ما مدحه هو الأمة المصرية والأمة اللبنانية، حسبما قال الكاتب فايز فرج في مقاله "إيليا أبو ماضي.. الشاعر الفيلسوف"، المنشور بتاريخ 23 أغسطس 1998، بجريدة "وطني".



كان إيمانه شديدًا بدور الشعب دائمًا، وبضرورة الحرية التي خصص لها قصيدة في ديوانه "تذكار الماضي"، الذي صدر في الإسكندرية عام 1911، وأهداه "أبو ماضي" إلى الأمة المصرية معبرًا عن حبه لها وتعلقه بها، وتناول به عدة موضوعات وكان أبرزها الظلم، الذي كان يمارسه الحاكم على المحكوم مهاجمًا الطغيان العثمان ضد بلاده حينها.



"تذكار الماضي" عبارة عن جُرعة من الجمال والتفاؤل، ومن الكآبة والتساؤل أيضًا، أبدع "أبو ماضي" في شعره للطبيعة والجمال والأزهار، تزهو النفس وينشرح الصدر بقراءة شِعره.



قكان إيليا أبو ماضي من الشعراء المتميزين ذوي الأسلوب العذب اليسير الذي لا يميل إلى الألفاظ الصعبة كثيرًا، قصائده غنية بالاستعارات والتشبيهات الفريدة، وتناول العديد من المواضيع في أشعاره، فكان حينًا يناجي الطبيعة، وحينًا يتحدث كعاشق، وكثيرًا ما كانت أشعاره تنبض بالأمل والتفاؤل.