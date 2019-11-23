تفاصيل الأمطار الرعدية التى تضرب مكة

نشرت إمارة مكة المكرمة، اليوم، على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو يظهر فيه هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، إن المملكة السعودية ستشهد أمطارًا غزيرة، تصاحبها تقلبات جوية على مناطق جدة، وبعض المحافظات عند السدود والبرك المائية.



وتابع "شاهين"، أن هناك أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، تشمل الأجزاء الساحلية منها ومحافظة جدة، والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.



كما وثق عدد من الحسابات المهتمة على مواقع التواصل الإجتماعى بالطقس في المملكة العربية السعودية مشاهد فيديو وأخرى مصورة للحالة المطرية التي تعيشها العاصمة.



