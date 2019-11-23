واشنطن: الهجمات الإيرانية تراجعت بعد تدخلنا

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكينزي، في بيان اليوم السبت، إن الهجمات الإيرانية تراجعت بعد تدخل الإدارة الأمريكية في المنطقة.



وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن تحذيرات السلطات الإيرانية، من احتمالية اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم تتوقف الاحتجاجات تثير مخاوف خطيرة من أن الوضع قد يتدهور أكثر من ذلك، وشجعوا الحكومة على السعي للدخول في حوار مع المحتجين والامتناع عن اتخاذ تدابير لقمع حقوق الإنسان الخاصة بهم أو انتهاكها.



يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران بعد أن قامت قوة مهمة اقتصادية خاصة من بينها الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس النواب ورئيس البرلمان برفع أسعار البنزين فجأة في 14 نوفمبر كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد.