العراق الثاني عالميًا بتأثير الخسائر الاقتصادية للإرهاب

احتل العراق المرتبة الثانية بتأثير الخسائر الاقتصادية للإرهاب على البلاد لأحدث البيانات الواردة في المؤشر العالمي للإرهاب الصادر من معهد الاقتصاد والسلام لعام 2019.



وكانت أعلى قيمة للخسائر الاقتصادية للإرهاب - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - في أفغانستان حيث لامست 20% من الناتج الإجمالي المحلي الأفغاني، وجاء العراق ثانيا عالميا بنسبة بلغت 3.9%، تليه نيجيريا بـ2.7%، فيما احتلت سوريا المرتبة الرابعة حيث كلفها الإرهاب 1.6% من ناتجها القومي.. كما كلف الإرهاب ليبيا 1.2% من ناتجها القومي، والصومال 1.1%، واليمن 0.6%.



ويتم حساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب وفقا لأربعة مؤشرات هي (الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، خسائر الناتج القومي)، كما يدخل في حساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب نفقات الحكومة على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والمداخيل، إضافة للآثار النفسية على متضرري الإرهاب.