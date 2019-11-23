استعدادات لاستقبال البابا فرنسيس في مطار طوكيو (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، من استعدادات استقبال البابا فرنسيس في مطار طوكيو، وسيوجه البابا نداء من أجل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل.



وستستمر زيارة البابا إلى اليابان أربعة أيام، وأبرز محطاتها يوم طويل فى ناغازاكى (جنوب غرب)، الأحد، ثم هيروشيما (غرب) اللتين تعرضتا قبل 74 عامًا لقصف أمريكيتين بقنبلتين ذريتين، أسفر عن سقوط 74 ألف قتيل و40 ألف قتيل على التوالي.



والبابا فرنسيس هو أول حبر أعظم يتوجه إلى اليابان، التي يبلغ عدد الكاثوليك فيها 440 ألف شخص من أصل عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة، منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 1981.