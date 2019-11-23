دعوات بريطانية للحفاظ على الشعاب المرجانية بشرم الشيخ

أكد موقع "FTN News" المتخصص في السياحة، اليوم السبت، أنه مع استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ، من المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الوافدين من المملكة المتحدة إلى مصر، والتي زادت بنسبة 30٪ بين عامي 2017 و2018.



وقال الموقع، إنه نتيجة لهذا التدفق المتوقع للسياحة إلى المنطقة، فإن مؤسسة ريف وورلد " Reef-World"، وغرفة الغطس والرياضات المائية "CDWS"، يدعوان البريطانيين لحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر خلال الاستمتاع برحلاتهم في شرم الشيخ ومنتجعات البحر الأحمر.



وقال كلوي هارفي، مدير مؤسسة ريف العالمية: "نحن فخورون بالعمل مع غرفة الغوص والرياضات المائية، للمساعدة في حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، لكل فرد دور يلعبه، وهذا هو السبب في أننا نطلب من السياح الحد من تأثيرهم السلبي على الشعاب المرجانية في شرم الشيخ، من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة أثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغوص والغطس وبذلك يمكننا حماية الشعاب المرجانية الجميلة في مصر لسنوات عديدة قادمة"



ووضعت المؤسسة بعض الإرشادات للسياح البريطانيين الراغبين في ممارسة الغوص، منها عدم المشي على الشعاب المرجانية لأن هذا يمكن أن يسبب إصابتها وقتلها، وعدم لمس المخلوقات الحياة البحرية أو مطاردتها حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خوف الحيوانات والتي تسبح بعيدًا هربًا من المضايقات.



وأوصت المؤسسة بعدم إثارة الرواسب في البحر الأحمر لأن إثارة الرمال يمكن أن تتسبب في أضرار ونشر الأمراض على الشعاب المرجانية، وعدم رمي القمامة في المحيط الذي يؤدي إلى قتل الحياة البحرية ويسمم المأكولات البحرية، والإبلاغ عن الانتهاكات البيئية، وغيرها من التوصيات.