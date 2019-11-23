مدبولي يلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

خلال حضوره منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وحضر المقابلة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وخلال اللقاء، أشاد تشاكرابارتى بحجم الإنجاز الذى تحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة فى فترة قصيرة من الزمن، فعقّب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن رئيس وزراء رواندا ذكر له بالأمس أن حجم الإنشاءات التي رآها تحققت فى العاصمة الإدارية فى ثلاث سنوات، تستغرق فى دول أخرى ما بين ١٠ إلى ١٥ عامًا.



وأكد رئيس الوزراء أن مصر على مدار الفترة الماضية سعت إلى حشد الجهد القارى والدولي من أجل تعزيز مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، ومنها المشروع الطموح للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وما يمثله من فرص واعدة لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية.