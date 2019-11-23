وكالة الفضاء المصرية: تأجيل اطلاق "طيبةـ1" لأسباب فنية



أجلت شركة "آريان سبيس" إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم جويانا الفرنسى، بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.



وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن السبب الرئيسي في تأجيل الإطلاق هو عطل فني في منصة الإطلاق الخاصة بصاروخ الإطلاق "آريان-5"، وليس القمر الصناعي ذاته.



وتابع القوصي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "شركة آير باص لها سمعتها الجيدة لذا قرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 لحين التأكد من تمام الاستعداد ومن ثم الإطلاق بشكل رسمي، والموعد سيحدد بعد فحص الفنيين لقاعدة الإطلاق ومن ثم تحديد موعد الإطلاق، وهو غير معروف إلى الآن".



يذكر أنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.