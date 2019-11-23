"شباب الأعمال" تنظم مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة غدًا

تنطلق فعاليات مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة"، رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق الفرص الاستثمارية والذي تنظمة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدا الأحد، بحضور المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.



ويأتي المؤتمر في ظل تنامي أهتمام الحكومة المصرية بالتنمية العمرانية، والذي أصبح واقعًا ملموسا لدى كافة الأطراف المشاركين في المنظومة الاقتصادية بمصر في الفترة الأخيرة، وأنعكس في عدة أوجه لعل أهمها "العاصمة الإدارية الجديدة، وخطة الحكومة لإنشاء عدد كبير من المدن العمرانية الذكية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الحكومة ووزارة الإسكان للمستثمرين في قطاع التنمية العمرانية وفكرة تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما خلق حالة حراك كبيرة بالقطاع مؤخرًا.



ويناقش عددًا من الملفات شديدة الأهمية للقطاع بحضور قيادات من كافة أطراف منظومة التنمية العمرانية، حيث ستناقش جلسات المؤتمر "الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة"، والفرص السكنية والتجارية وتحديات تصدير العقارات المصرية"، وخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ومستقبل تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة".