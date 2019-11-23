البابا تواضروس يدشن مذبح العذراء ويوسف النجار بعزبة النخل

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بمشاركة عدد من الأحبار والآباء الكهنة وشعب المنطقة.



كان قداسة البابا أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة لدى وصوله، لتبدأ بعدها صلوات التدشين، وتم تدشين مذابح الكنيسة وحامل الأيقونات والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية، وعقب انتهاء طقس التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي.



