مصرع عامل بغزل المحلة أسفل عجلات قطار

لقي عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، مصرعه، إثر سقوطه تحت عجلات القطار بمحطة منية البندرة، التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا اللواء سعيد شكري، مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة السنطة بسقوط "السيد ماهر السيد مصطفى" 44 عاما- عامل، ومقيم بقرية منية البندرة، تحت عجلات القطار أثناء ذهابه لعمله بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.



تم نقله إلى مستشفى السنطة العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم وإجراء تحريات المباحث.