اندلاع حريق في حظيرة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، من السيطرة على حريق شب داخل حظيرة منزل بقرية ششت الأنعام، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة منزل بقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، بالفحص تبين نشوب حريق داخل حظيرة منزل بقرية ششت الأنعام، مما أسفر عن حريق ونش لرفع مواد البناء وماتور كلبيدا لرفع المياه بالأدوار العليا، وعداد كهرباء، ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتم السيطرة على الحريق بواسطة الحماية المدنية والمواطنين.



تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.