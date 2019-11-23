قرقاش: تركيا خطر على المنطقة

قال أنور قرقاش عضو بمجلس الوزراء الإماراتي، في بيان له على العربية، إن الاجتياح التركي لشمال سوريا يشكل خطورة على المنطقة، وتتجاوز مناطق التمركز الكردي والعلوي في تركيا نقلا عن تصريحات أردوغان أكثر من مرة بأن تلك المنطقة تاريخيًا هي جزء من تركيا وبالتالي فإن الأطماع التركية فيها لا تحتاج إلى مبررات.



وأضاف: الغزو التركي للمنطقة لم يكن مفاجئا لأي من القوى المنخرطة في الأزمة السورية، فهي تعلن وتهدد بذلك منذ بداية الأزمة السورية وتتحرك لتنفيذ أهدافها تدريجيًا.



وتؤكد مصادر تركية أن هذه المرحلة من الغزو طبقًا للخطة التركية تستهدف مدينتي تل أبيض ورأس العين وتتميز تلك المنطقة بأنها ذات كثافة سكانية منخفضة ومعظم سكانها من العرب.