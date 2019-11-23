"التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" بالجامعة الأمريكية

ينظم مركز "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضرة بعنوان "التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" يلقيها الدكتور كارلوس ألبرتو توريس، أستاذ كرسي اليونسكو للتعليم العالمي والمواطنة بجامعة كاليفورنيا، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، في القاعة الشرقية بالمبنى الرئيسي، بمقر الجامعة بميدان التحرير.



تجيب المحاضرة على سؤال: كيف يمكن النظر للتعليم ليس بوصفه مرحلة لتأهيل الكوادر لسوق العمل، وإنما باعتباره جزءًا من عملية لتغيير المجتمع نحو المزيد من العدالة الاجتماعية؟ كيف يمكن أن يسهم التعليم في تعميق فهمنا لذواتنا وللعالم الذي نعيش فيه؟ وكيف يساهم التعليم في إعداد مواطنين ينتمون إلى عالم معقد ومعولَم، ويحتفون بالتعددية، ويتعاملون بنظرة نقدية مع الرموز والأساطير والموروثات؟ وكيف لنا أن نربط التعليم بهذه المواطنة العالمية من أجل بناء عالم أفضل؟