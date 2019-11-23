عودة خدمة الإنترنت لـ 10 محافظات إيرانية

أعلنت الحكومة الإيرانية عودة خدمات الإنترنت إلى 10 محافظات إيرانية، مشيرة إلى أنها ستعيده إلى باقي المحافظات في الساعات المقبلة.



وتستمرعودة السلطات بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.



وشهدت اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمحتجين في عدة محافظات على رأسها العاصمة طهران، وشيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد وأصفهان وكرج في الوسط والأهواز وكرمنشاه في الجنوب الغربي.



وهدد وزير الداخلية الإيراني بمواجهة المحتجين دون رأفة، وأرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية رسائل نصية للمواطنين وتطلب منهم الإبلاغ عن المحتجين.