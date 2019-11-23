الكلية الملكية للأطباء تمنح وزير التعليم العالي الزمالة الفخرية

منحت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسجو بالمملكة المتحدة درجة الزمالة الفخرية في جراحة الأسنان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك تقديرًا لدوره البنّاء في دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك دوره العلمي والبحثي في مجال طب الأسنان، وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة.



وقد تم ذلك خلال احتفال رسمي أقامته الكلية الملكية في قاعة احتفالات جامعة جلاسجو بحضور رئيس الكلية، وإدارتها العليا، وأعضاء الكلية الملكية.



وخلال فعاليات الاحتفال قام الدكتورة هاني عتيبة، نائب رئيس الكلية الملكية ومدير تطوير العلاقات الدولية، بتقديم التاريخ العلمي والوظيفي للوزير.



حضر الاحتفال الدكتورة ريم بهجت المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا، والدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي بفرنسا، والدكتور أشرف أيوب جراح الأسنان والأستاذ بجامعة جلاسجو.