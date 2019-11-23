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حوادث

ضبط 10 مشتبه بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
جريدة الدستور
ندي حمدي _ حسام التمساح
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شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وقامت الحملة الموسعة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام؛ حيث أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق، وتم ضبط "45 كرسي، 10 قلب شيشة، 2 استاند، 3 ميزان، 2 أسطوانة، 1 مدرج فاكهة، 100 لوح خشب، 150 سيخ حديد، 1 ونش، 314 إجمالي".

وفي مجال جهود البحث الجنائي تم ضبط، 10 اشتباه، 6 بائعين متجولين، 3 تسول، 19 إجمالي".

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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